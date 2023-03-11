Ташуев: Это урок, но сейчас крайне неприятно

Наставниквысказался о матче 19-го тура РПЛ против(0:1).

«В своей карьере я еще не сталкивался с таким, чтобы вдевятером команда играла достаточное время и моя команда проигрывала. Не помню, если честно, хотя матчей много сыграл на хорошем уровне.

Не могу сказать, что безвольно играли. Мы немного завысили планку. В первом тайме с первой же минуты решили играть на классе, слишком вальяжно, не спеша. Был настрой такой, что мы уже на верху таблицы. Ребятам нужно быть всё время немного голодными, а мы оказались сегодня слишком сытыми, это неправильно. Надеемся, что это пойдет на пользу, это урок, но сейчас крайне неприятно.

После пропущенного гола начали спешить, суетиться, играть длинными передачами, терять мяч, начали бить за спину, были одни потери. Команда растерялась, надо удар держать. Во втором тайме пытались изменить ситуацию, но когда ты сам не настроен выиграть, такие вещи случаются», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Таким образом, «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» находится на шестой строчке (29).