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    «Ливерпуль» на выезде проиграл «Борнмуту»

    «Борнмут» — «Ливерпуль»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде потерпел поражение от «Борнмута» со счетом 0:1.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Единственный гол на 28-й минуте матча забил полузащитник «вишен» Филип Биллинг.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Ливерпуль 1:0
    Гол: 1:0 Филип Биллинг (28') Борнмут: Нето, Адам Смит (Райан Фредерикс, 80'), Джек Стивенс, Маркос Сенеси, Ллойд Келли, Данго Уаттара, Хефферсон Лерма (Льюис Кук, 81'), Филип Биллинг (Райан Кристи, 70'), Джейдон Энтони (Матиас Винья, 88'), Джо Ротуэлл, Доминик Соланке (Энтойн Семеньо, 88') Ливерпуль: Дарвин Нуньес (Роберто Фирмино, 66'), Коди Матес Гакпо, Мохамед Салах, Стефан Байчетич (Фабиу Карвалью, 88'), Фабиньо (Джордан Хендерсон, 65'), Харви Эллиотт (Диогу Жота, 46'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд (Джеймс Милнер, 65'), Алисон Предупреждения: Филип Биллинг (46'), Джейдон Энтони (51'), Ибраима Конате (75')

    «Мерсисайдцы» прервали свою серию из пяти матчей без поражений, состоявшей из четырех побед и ничьи.

    «Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 42 очками, «Борнмут» вышел на 16-ю строчку с 24 очками.

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