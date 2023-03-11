ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Лестер» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Лестер» примет «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Лестер Сити Челси
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ»Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде» «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма» «Ливерпуль»«Борнмут» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 12:32
    • «Адмирал» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
  • 11:44
    • «Реал» просит Модрича завершить карьеру в сборной Хорватии
    Все новости спорта
    «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер»
    Стартовый свисток матча на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере прозвучит в 18:00 по московскому времени. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Лестер»

    «Лисы» находятся на расстоянии двух очков от зоны вылета, набрав 24 балла после 25-ти туров. На счету «Лестера» 7 побед, 3 ничьи и 15 поражений и 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 36:43.

    Три матча кряду «Лестер» не может набрать очки себе в актив. После сверхуспешного домашнего матча 23-го тура против «Тоттенхэма» (4:1) дела у «лис» пошли на спад. Подопечные Брендана Роджерса за три игры не смогли забить ни одного гола, уступив «Манчестер Юнайтед» (0:3), «Арсеналу» (0:1), а в крайнем туре и вовсе проиграли последней команде чемпионата — «Саутгемптону» (0:1).

    «Челси»

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Подопечные Грэма Поттера после 25-ти туров занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. На счету «Челси» 9 побед, 7 ничьи и 9 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 24:25.

    «Челси» подходит к матчу с «Лестером» в хорошем настроении после выхода команды в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Лондонский клуб в ответной встрече против дортмундской «Боруссии» смог отыграть минимальное отставание и забить два безответных мяча на «Стэмфорд Бридж» (общий счет 2:1 в пользу «Челси»).

    В последнем туре АПЛ «Челси» наконец прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, одержав победу над «Лидсом» (1:0). Единственный мяч на домашней арене лондонцев оформил защитник «аристократов» Фофана. Ранее «Челси» набрал лишь три очка в пяти матчах, сыграв вничью с «Ливерпулем» (0:0), «Фулхэмом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1), а во встречах против «Саутгемптона» (0:1) и «Тоттенхэма» (0:2) лондонцы остались ни с чем.

    Личные встречи

    В первом круге на «Стэмфорд Бридж» «Челси» одержал победу со счетом 2:1. Всего за 10 последних матчей на счету лондонцев 4 победы, «лисы» выиграли 2 встречи и еще 4 матча завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Челси» с коэффициентом 2.05.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры