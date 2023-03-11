Стартовый свисток матча на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере прозвучит в 18:00 по московскому времени. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Лестер»

«Лисы» находятся на расстоянии двух очков от зоны вылета, набрав 24 балла после 25-ти туров. На счету «Лестера» 7 побед, 3 ничьи и 15 поражений и 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 36:43.

Три матча кряду «Лестер» не может набрать очки себе в актив. После сверхуспешного домашнего матча 23-го тура против «Тоттенхэма» (4:1) дела у «лис» пошли на спад. Подопечные Брендана Роджерса за три игры не смогли забить ни одного гола, уступив «Манчестер Юнайтед» (0:3), «Арсеналу» (0:1), а в крайнем туре и вовсе проиграли последней команде чемпионата — «Саутгемптону» (0:1).

«Челси»

Подопечные Грэма Поттера после 25-ти туров занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. На счету «Челси» 9 побед, 7 ничьи и 9 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 24:25.

«Челси» подходит к матчу с «Лестером» в хорошем настроении после выхода команды в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Лондонский клуб в ответной встрече против дортмундской «Боруссии» смог отыграть минимальное отставание и забить два безответных мяча на «Стэмфорд Бридж» (общий счет 2:1 в пользу «Челси»).

В последнем туре АПЛ «Челси» наконец прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, одержав победу над «Лидсом» (1:0). Единственный мяч на домашней арене лондонцев оформил защитник «аристократов» Фофана. Ранее «Челси» набрал лишь три очка в пяти матчах, сыграв вничью с «Ливерпулем» (0:0), «Фулхэмом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1), а во встречах против «Саутгемптона» (0:1) и «Тоттенхэма» (0:2) лондонцы остались ни с чем.

Личные встречи

В первом круге на «Стэмфорд Бридж» «Челси» одержал победу со счетом 2:1. Всего за 10 последних матчей на счету лондонцев 4 победы, «лисы» выиграли 2 встречи и еще 4 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Челси» с коэффициентом 2.05.