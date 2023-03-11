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    Федун: Снова грубейшие ошибки арбитра, второй матч подряд у Соболева крадут гол

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    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу московской команды над «Факелом» в 19-м туре РПЛ (3:2).

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Ребята молодцы! Матч складывался неудачно. Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у Соболева крадут гол. Я не понимаю в чем дело. После 2:0 потеря концентрации.

    Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не мнение судья с удовольствием назначил пенальти. Потом была вязкая игра.

    Тренер молодец, перестроил игру и это принесло плоды. "Факел" достойно оборонялся, но ребята молодцы, добились победы!» — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

    После этого матча «Спартак» остался на 2-м месте в таблице РПЛ с 39 очками, а «Факел» сохранил 14-е место с 14 баллами.

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