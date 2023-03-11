Федун: Снова грубейшие ошибки арбитра, второй матч подряд у Соболева крадут гол

Бывший владелецпрокомментировал победу московской команды надв 19-м туре РПЛ (3:2).

«Ребята молодцы! Матч складывался неудачно. Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у Соболева крадут гол. Я не понимаю в чем дело. После 2:0 потеря концентрации.

Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не мнение судья с удовольствием назначил пенальти. Потом была вязкая игра.

Тренер молодец, перестроил игру и это принесло плоды. "Факел" достойно оборонялся, но ребята молодцы, добились победы!» — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Спартак» остался на 2-м месте в таблице РПЛ с 39 очками, а «Факел» сохранил 14-е место с 14 баллами.