Сегодня в 15:30 по московскому времени подопечные Юргена Клоппа сыграют на выезде против одного из аутсайдеров АПЛ — «Борнмута». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Борнмут»

По итогам 26-го тура «Борнмут» опустился на последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. На счету подопечных Гари О’Нила 5 побед, 6 ничьих и 14 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 24:51. «Борнмут» является самой пропускающей командой чемпионата.

«Вишням» не повезло с календарем на данном отрезке времени . За последние три недели «Борнмут» встречался с претендентами на чемпионство — «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Неудивительно, что один из аутсайдеров чемпионата не смог добыть очков в матчах против именитых соперников и уступил со счетом 1:4 и 2:3 соответственно.

В последний раз команда Гари О’Нила побеждала в АПЛ 18 февраля. В матче 24-го тура «вишни» с минимальным преимуществом одолели на выезде «Вулверхэмптон» (1:0). Это победа стала для «Борнмута» первой за 10 последних туров в чемпионате.

«Ливерпуль»

«Красные» постепенно приближаются к зоне Лиги Чемпионов и на данный момент команда Юргена Клоппа занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. На счету «Ливерпуля» 12 побед, 6 ничьих и 7 поражений в 25-ти матчах. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 47:28.

В последнем туре АПЛ «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед», забив в ворота «красных дьяволов» 7 безответных мячей. По дублю в составе мерсисайдцев оформили Гакпо, Нуньес и Салах, еще один мяч записал на свой счет Фирмино.

Эта победа стала для подопечных Юргена Клоппа четвертой за пять последних матчей в АПЛ, а общая беспроигрышная серия «красных» в чемпионате продлилась до пяти встреч. При этом мерсисайдцы за этот отрезок не пропустили ни одного мяча. Ранее «Ливерпуль» с одним и тем же счетом 2:0 переиграл «Эвертон», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» соответственно и разошелся миром с «Кристал Пэлас» (0:0).

Личные встречи

В первом круге «Ливерпуль» на «Энфилде» не оставил шансов своему сопернику, разгромив «Борнмут» со счетом 9:0. Всего за 10 последних матчей на счету «красных» 8 побед, «вишни» выиграли одну встречу и еще один раз команды сыграли вничью.

Прямая речь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

— «Борнмут может доставить проблемы многим топ-клубам, стиль игры этой команды очень неудобен для соперников. Нашей целью является финиш в зоне Лиги чемпионов, а они хотят остаться в Премьер-лиге, что тоже очень сложно».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.25.