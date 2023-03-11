«Борнмут»
«Борнмут» проводит крайне сложный сезон. Скромный клуб находится на последнем 20 месте в турнирной таблице АПЛ.
В 25 матчах чемпионата команда выиграла только в пяти. Да и оборона представляет собой проходной двор: 51 пропущенный мяч.
Коэффициенты матча Борнмут — Ливерпуль
В минувшем туре «Борнмут» вновь потерпел поражение. На выезде команда уступила лидеру «Арсеналу» (3:2).
Два своих последних матча «Борнмут» проиграл. Причем пропустила в них команда 7 мячей.
Нет сомнений, что хозяева будут пытаться добыть хотя бы балл. «Борнмут» постарается не допустить повторения сценария матча первого круга, когда команда уступила 9:0 на «Энфилде».
«Ливерпуль»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Ливерпуль» находится на 5 месте в турнирной таблице.
Вот только потери очков слишком часты. В 25 матчах мерсисайдцы проиграли 7 раз, что недопустимо для столь амбициозного клуба.
В предыдущем своем поединке «Ливерпуль» добыл важные 3 очка. Дома команда Юргена Клоппа поиздевалась над «Манчестер Юнайтед» (7:0).
В последних матчах «Ливерпуль» смотрится очень выгодно. Мохаммед Салах и его партнеры набирают обороты.
Гости наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Ливерпуль» мотивирован побороться за попадание в зону Лиги чемпионов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.49.
На викторию «Борнмута» дают — 6.95, ничья оценена — в 4.96.
Наш прогноз — Фора «Ливерпуля» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Фора «Ливерпуля» -2.5 за 3.62.