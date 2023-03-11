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    Уверенная победа «Ливерпуля»?

    «Борнмут» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Ливерпуль»
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    Дарвин Нуньес
    «Борнмут» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 15:30 мск. «Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Марта 2023 года
    Борнмут
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    «Борнмут»

    «Борнмут» проводит крайне сложный сезон. Скромный клуб находится на последнем 20 месте в турнирной таблице АПЛ.

    В 25 матчах чемпионата команда выиграла только в пяти. Да и оборона представляет собой проходной двор: 51 пропущенный мяч.

    Коэффициенты матча Борнмут — Ливерпуль

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    В минувшем туре «Борнмут» вновь потерпел поражение. На выезде команда уступила лидеру «Арсеналу» (3:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Два своих последних матча «Борнмут» проиграл. Причем пропустила в них команда 7 мячей.

    Нет сомнений, что хозяева будут пытаться добыть хотя бы балл. «Борнмут» постарается не допустить повторения сценария матча первого круга, когда команда уступила 9:0 на «Энфилде».

    «Ливерпуль»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Ливерпуль» находится на 5 месте в турнирной таблице.

    Вот только потери очков слишком часты. В 25 матчах мерсисайдцы проиграли 7 раз, что недопустимо для столь амбициозного клуба.

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    • В предыдущем своем поединке «Ливерпуль» добыл важные 3 очка. Дома команда Юргена Клоппа поиздевалась над «Манчестер Юнайтед» (7:0).

    В последних матчах «Ливерпуль» смотрится очень выгодно. Мохаммед Салах и его партнеры набирают обороты.

    Гости наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Ливерпуль» мотивирован побороться за попадание в зону Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.49.

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    На викторию «Борнмута» дают — 6.95, ничья оценена — в 4.96.

    Мерсисайдцы в последних матчах явно улучшили свою игру и результаты, и в этом поединке наверняка не оставят шансов аутсайдеру.

    Наш прогноз — Фора «Ливерпуля» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Фора «Ливерпуля» -2.5 за 3.62.

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    «Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Ливерпуля»?
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