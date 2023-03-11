«Борнмут» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 15:30 мск. «Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» проводит крайне сложный сезон. Скромный клуб находится на последнем 20 месте в турнирной таблице АПЛ.

В 25 матчах чемпионата команда выиграла только в пяти. Да и оборона представляет собой проходной двор: 51 пропущенный мяч.

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В минувшем туре «Борнмут» вновь потерпел поражение. На выезде команда уступила лидеру «Арсеналу» (3:2).

Все прогнозы на АПЛ

Два своих последних матча «Борнмут» проиграл. Причем пропустила в них команда 7 мячей.

Нет сомнений, что хозяева будут пытаться добыть хотя бы балл. «Борнмут» постарается не допустить повторения сценария матча первого круга, когда команда уступила 9:0 на «Энфилде».

«Ливерпуль»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Ливерпуль» находится на 5 месте в турнирной таблице.

Вот только потери очков слишком часты. В 25 матчах мерсисайдцы проиграли 7 раз, что недопустимо для столь амбициозного клуба.

В предыдущем своем поединке «Ливерпуль» добыл важные 3 очка. Дома команда Юргена Клоппа поиздевалась над «Манчестер Юнайтед» (7:0).

В последних матчах «Ливерпуль» смотрится очень выгодно. Мохаммед Салах и его партнеры набирают обороты.

Гости наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Ливерпуль» мотивирован побороться за попадание в зону Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.49.

На викторию «Борнмута» дают — 6.95, ничья оценена — в 4.96.

Мерсисайдцы в последних матчах явно улучшили свою игру и результаты , и в этом поединке наверняка не оставят шансов аутсайдеру.

Наш прогноз — Фора «Ливерпуля» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Фора «Ливерпуля» -2.5 за 3.62.