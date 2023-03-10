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    Йоканович: Нам стоит добавить в агрессивности

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    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился ожиданиями от матча против «Краснодара».

    Славиша Йоканович
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    Славиша Йоканович

    «Готовимся к "Краснодару" в обычном режиме. Стоит отметить, что нам стоит добавить в агрессивности. Нужно показать уровень футбола выше, чем в матче с "Оренбургом".

    Матч с "Зенитом" в Кубке? Здорово, что у нас появилась возможность помериться силами с "Зенитом". Это очень серьезная команда. Для нас важно пробиться в следующий раунд Кубка, сделаем все возможное для этого», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

    Встреча между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет 11 марта в Краснодаре. Начало запланировано на 19:00 мск.

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