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    Моуринью: «Рома» контролировала ход матча, не владея мячом

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после победы над «Реалом Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:0).

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «"Реал Сосьедад" создавал нам проблемы, когда владел мячом. Мы контролировали ход матча, не владея мячом, и забили второй гол, который в дальнейшем может оказаться решающим.

    Стефан Эль-Шаарави в стартовом составе был стратегическим решением, но сделать этот выбор было нелегко. У нас нет нападающих на скамейке запасных.

    Во втором тайме я вспомнил вчерашний матч, где у "Баварии" на скамейке запасных были Гнабри, Мане и Сане. Мне было бы достаточно одного из них», — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч между командами пройдет 16 марта в Сан-Себастьяне.

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