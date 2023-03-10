Моуринью: «Рома» контролировала ход матча, не владея мячом

Главный тренер «Ромы»дал комментарий после победы над «Реалом Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:0).

«"Реал Сосьедад" создавал нам проблемы, когда владел мячом. Мы контролировали ход матча, не владея мячом, и забили второй гол, который в дальнейшем может оказаться решающим.

Стефан Эль-Шаарави в стартовом составе был стратегическим решением, но сделать этот выбор было нелегко. У нас нет нападающих на скамейке запасных.

Во втором тайме я вспомнил вчерашний матч, где у "Баварии" на скамейке запасных были Гнабри, Мане и Сане. Мне было бы достаточно одного из них», — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами пройдет 16 марта в Сан-Себастьяне.