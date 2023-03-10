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    Карадениз: «Рубин» обязан играть в РПЛ

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    Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз высказался об игре казанской команды в нынешнем сезоне Первой лиги и выразил надежду на возвращение клуба в российскую Премьер-лигу.

    Гекдениз Карадениз
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    Гекдениз Карадениз

    «Помогут ли перестановки в руководстве и тренерском штабе "Рубина" выйти команде в Российскую Премьер-Лигу? Да, считаю, эти изменения пойдут на пользу "Рубину".

    Такой клуб обязан играть в РПЛ, нужно возвращаться туда уже в этом году. Никогда не мог бы подумать, что "Рубин" вообще может вылететь из РПЛ. Этот клуб должен не просто играть в Премьер-Лиге, но и бороться там за место в верхней части таблицы.

    Но призываю поддерживать команду и сейчас. Где бы ни играл "Рубин" — это мой любимый клуб», — приводит слова Карадениза «Спорт Бизнес Online».

    В нынешнем сезоне Первой лиги «Рубин» занимает 2-е место с 40 очками в активе.

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