Карадениз: «Рубин» обязан играть в РПЛ

Бывший полузащитниквысказался об игре казанской команды в нынешнем сезоне Первой лиги и выразил надежду на возвращение клуба в российскую Премьер-лигу.

«Помогут ли перестановки в руководстве и тренерском штабе "Рубина" выйти команде в Российскую Премьер-Лигу? Да, считаю, эти изменения пойдут на пользу "Рубину".

Такой клуб обязан играть в РПЛ, нужно возвращаться туда уже в этом году. Никогда не мог бы подумать, что "Рубин" вообще может вылететь из РПЛ. Этот клуб должен не просто играть в Премьер-Лиге, но и бороться там за место в верхней части таблицы.

Но призываю поддерживать команду и сейчас. Где бы ни играл "Рубин" — это мой любимый клуб», — приводит слова Карадениза «Спорт Бизнес Online».

В нынешнем сезоне Первой лиги «Рубин» занимает 2-е место с 40 очками в активе.