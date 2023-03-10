Канчельскис: У Гогниева проблемы с головой

Известный в прошлом российский футболиствысказался о конфликте в подмосковных «Химках», который возник между главным тренером командыи игроками

«Такие конфликты уже не впервые. Наверное, у Гогниева проблемы с головой — ничего удивительного тут не вижу. Могло один раз что-то случиться, со всеми бывает, но там то ситуация с Глушаковым, поведение Гогниева на трибуне, как он себя ведёт на скамейке. Пускай решает клуб — не может ведь так всё время продолжаться. Давайте "Химки" будут бойцовским клубом? Давайте будем отправлять туда бойцов, боксёров и так далее? У Гогниева проблемы с головой. Вы видите его поведение? Скачет, прыгает, кричит непонятно что, драки устраивает — я считаю, что это ненормально.

Какие руководители — такой и тренер. Руководители глухонемые, не понимающие футбол, хотят что-то из себя показать — ничего не получается. Поэтому это всё происходит» — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».