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    Канчельскис: У Гогниева проблемы с головой

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    Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о конфликте в подмосковных «Химках», который возник между главным тренером команды Спартаком Гогниевым и игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Такие конфликты уже не впервые. Наверное, у Гогниева проблемы с головой — ничего удивительного тут не вижу. Могло один раз что-то случиться, со всеми бывает, но там то ситуация с Глушаковым, поведение Гогниева на трибуне, как он себя ведёт на скамейке. Пускай решает клуб — не может ведь так всё время продолжаться. Давайте "Химки" будут бойцовским клубом? Давайте будем отправлять туда бойцов, боксёров и так далее? У Гогниева проблемы с головой. Вы видите его поведение? Скачет, прыгает, кричит непонятно что, драки устраивает — я считаю, что это ненормально.

    Какие руководители — такой и тренер. Руководители глухонемые, не понимающие футбол, хотят что-то из себя показать — ничего не получается. Поэтому это всё происходит» — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

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