Спортдир «Оренбурга»: У «Сочи» хорошая команда, но сегодня сильнее оказались мы

Спортивный директорподвел итог матча против(4:0).

«Поздравляю команду! Игра в первом тайме получилась непростой, поле вносило коррективы. В концовке забили важный гол — и сразу же после перерыва еще один.

Парни молодцы, продолжили атаковать и довели игру до разгрома. Матч получился хорошим, у "Сочи" хорошая команда, но сегодня сильнее оказались мы», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Сочи» располагается на 8-й строчке (28).