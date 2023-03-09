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    «Арсенал» благодаря автоголу спас игру в Лиссабоне

    «Спортинг» — Арсенал«: счет матча 2:2, обзор голов

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    В Лиссабоне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы в паре «Спортинг»«Арсенал». Игра закончилась со счетом 2:2.

    Первый гол в матче
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    Первый гол в матче

    «Арсенал» первым вышел вперед в этом матче. Вильям Салиба оказался выше всех в штрафной соперника и головой отправил мяч в сетку. Тем же на 34-й минуте ответил «канонирам» Гонсалу Игнасио.

    Во втором тайме лиссабонцы вышли вперед благодаря скорости Паулиньо, который успел на добивании. Однако автогол Хидемасы Мориты перечеркнул все старания хозяев.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Спортинг — Арсенал Лондон 2:2
    Голы: 0:1 Вильям Салиба (22'), 1:1 Гонсалу Инасиу (34'), 2:1 Паулинью (55'), 2:2 Хидемаса Морита (автогол) (62') Спортинг: Антонио Адан, Jeremiah St. Juste, Себастьян Коатес, Гонсалу Инасиу, Рикарду Эсгаю (Ousmane Diomande, 76'), Педро Гонсалвес, Хидемаса Морита, Матеус Рейс, Маркус Эдвардс (Иссааку Абдул, 89'), Паулинью (Youssef Chermiti, 76'), Francisco Trincao (Нуну Сантуш, 71') Арсенал Лондон: Рейсс Нелсон (Эмиль Смит Роув, 71'), Габриэл Мартинелли, Букайо Сака, Гранит Джака, Жоржиньо (Томас Парти, 71'), Фабиу Виейра, Александр Зинченко (Такэхиро Томиясу, 63'), Якуб Кивёр (Габриэль Магальяйнс, 71'), Вильям Салиба, Бен Уайт, Мэтт Тёрнер Предупреждения: Себастьян Коатес (23'), Александр Зинченко (23'), Габриэл Мартинелли (43'), Хидемаса Морита (58')

    Матч закончился вничью. Команды встретятся 16 марта в Лондоне, чтобы узнать, кому достанется путевка в четвертьфинал.

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