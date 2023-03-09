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    РФС назвал арбитров на матчи 19-го тура РПЛ

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    РФС на своем официальном сайте объявил имена арбитров, которые будут работать на матчах 19-го тура чемпионата России.

    Владислав Безбородов
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    Владислав Безбородов

    10 марта (пятница)

    «Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Анатолий Цветнов.

    11 марта (суббота)

    «Торпедо» — «Урал»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Спартак» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Николай Левников.

    «Ахмат» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.

    «Краснодар» — «Динамо»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.

    12 марта (воскресенье)

    «Зенит» — «Химки»: судья — Артур Фёдоров, ассистенты судьи — Денис Березнов, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Юрий Чеботарёв.

    ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Ростов» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Эдуард Малый.

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