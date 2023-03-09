РФС назвал арбитров на матчи 19-го тура РПЛ

10 марта (пятница)
«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Анатолий Цветнов.
11 марта (суббота)
«Торпедо» — «Урал»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Спартак» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Николай Левников.
«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.
«Краснодар» — «Динамо»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.
12 марта (воскресенье)
«Зенит» — «Химки»: судья — Артур Фёдоров, ассистенты судьи — Денис Березнов, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Юрий Чеботарёв.
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ростов» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Эдуард Малый.