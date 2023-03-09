ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — ПСЖИ ради этого остался Мбаппе? ПСЖ терпит очередное фиаско в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Галтье: «ПСЖ» очень глупо пропустил первый мяч

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о поражении в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов от «Баварии» (0:2).

    Кристоф Галтье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристоф Галтье

    Напомним, парижане вылетели из этого турнира, проиграв по сумме двух встреч 0:3.

    «Мы не смогли открыть счет, когда у нас появился такой шанс. Первый тайм мы провели хорошо, чувствовали, что можем отыграть гол наших соперников, однако свои голевые моменты так и не использовали.

    Мы очень глупо пропустили первый мяч. На таком уровне нельзя пропускать такие голы. Да, "Бавария" давила, но порой стоит просто выбить мяч подальше, чтобы справиться с прессингом. Не нужно этого стыдиться. Когда уступаешь в счете после часа игры, становится трудно», — цитирует наставника «ПСЖ» пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Успеют ли манкунианцы отойти от ливерпульской оплеухи?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
  • Создаст ли «Спортинг» проблемы «Арсеналу»?
  • «Спортинг» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Остановит ли «Ференцварош» «Байер»?
  • «Байер» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Байер — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Севилья — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры