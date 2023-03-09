Галтье: «ПСЖ» очень глупо пропустил первый мяч

Главный тренер «ПСЖ»высказался о поражении в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов от «Баварии» (0:2).

Напомним, парижане вылетели из этого турнира, проиграв по сумме двух встреч 0:3.

«Мы не смогли открыть счет, когда у нас появился такой шанс. Первый тайм мы провели хорошо, чувствовали, что можем отыграть гол наших соперников, однако свои голевые моменты так и не использовали.

Мы очень глупо пропустили первый мяч. На таком уровне нельзя пропускать такие голы. Да, "Бавария" давила, но порой стоит просто выбить мяч подальше, чтобы справиться с прессингом. Не нужно этого стыдиться. Когда уступаешь в счете после часа игры, становится трудно», — цитирует наставника «ПСЖ» пресс-служба УЕФА.