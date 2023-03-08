Терзич: «Челси» заслужил пройти дальше

Главный тренер «Боруссии»разочарован поражением от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«С таким результатом сложно смириться, мы очень расстроены. Это были две очень напряженные игры. Во втором тайме мы показали доминацию в игре, создали много моментов, но этого оказалось слишком мало.

Стоит сказать, что "Челси" заслуживает пройти дальше, учитывая то, как складывались эти два матча. Но мы бы тоже заслужили проход, обе игры были достаточно равными», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Английская команда смогла отыграться после поражения в Дортмунде со счетом 0:1. Она прошла в четвертьфинал, а соперник определится позже.