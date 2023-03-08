Тен Хаг рассказал, останется ли Фернандеш капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренерответил на вопрос о том, будет ли португальский полузащитниккапитаном команды в матче 1/8 финала Лиги Европы против

«Конечно, он останется капитаном. Он проводит блестящий сезон и играет важную роль. Он даёт энергию команде, много бегает, причём делает это правильным образом. Он направляет игроков и говорит им, что нужно делать, он вдохновляет всю команду.

Никто не совершенен, все совершают ошибки. Я очень рад, что Бруну Фернандеш есть в моей команде, и я доволен тем, что он наш капитан, когда Гарри Магуайра нет на поле», — приводит слова тен Хага английская пресса.

Поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом» состоится в четверг, 9 марта, и начнется в 23:00 мск.