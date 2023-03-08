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    Тен Хаг рассказал, останется ли Фернандеш капитаном «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о том, будет ли португальский полузащитник Бруну Фернандеш капитаном команды в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Конечно, он останется капитаном. Он проводит блестящий сезон и играет важную роль. Он даёт энергию команде, много бегает, причём делает это правильным образом. Он направляет игроков и говорит им, что нужно делать, он вдохновляет всю команду.

    Никто не совершенен, все совершают ошибки. Я очень рад, что Бруну Фернандеш есть в моей команде, и я доволен тем, что он наш капитан, когда Гарри Магуайра нет на поле», — приводит слова тен Хага английская пресса.

    Поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом» состоится в четверг, 9 марта, и начнется в 23:00 мск.

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