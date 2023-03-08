ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Боруссия» ДДрама с пенальти. Вдохновленный Хаверцем «Челси» выбил «Боруссию» из Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Шмидт заявил, что гордится «Бенфикой»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Бенфика Брюгге
    Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о победе над «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Роджер Шмидт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роджер Шмидт

    «Я очень горжусь командой. Ситуация благоволила нам после первого матча в Бельгии, но мы с уважением отнеслись к этой игре. Это был матч Лиги чемпионов, а здесь слабых соперников нет.

    Мы показали, что являемся превосходной командой. Мы вышли на поле не для того, чтобы просто защищать победный для нас результат. Мы заслужили этот четвертьфинал.

    Мы довольны тем, как прошли этот путь до четвертьфинала. Теперь нужно дождаться жеребьевки. На этой стадии Лиги чемпионов остаются самые сильные соперники, мы должны отнестись с уважением к каждому из них.

    Мы играем очень сосредоточено, команда мотивирована и хорошо обороняется. Так что сделаем все возможное, чтобы выйти в полуфинал. У нас нет предпочтений относительно соперника», — цитирует Шмидта пресс-служба УЕФА.

    Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0. Соперник «Бенфики» по четвертьфиналу станет известен позднее.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси и Мбаппе решат исход противостояния
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Тоттенхэм» и «Милан» будут ждать свой шанс
  • «Тоттенхэм» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Успеют ли манкунианцы отойти от ливерпульской оплеухи?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Севилья — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Байер — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры