Рамуш высказался о победе над «Брюгге»

Нападающий «Бенфики»дал комментарий после победы над «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Все могло показаться легко, но на деле получилось не так просто. Пришлось выкладываться по максимуму. Мы сыграли в свою игру, показали качественный футбол, и это облегчило нам задачу.

Мы с большим уважением относились к "Брюгге" и теперь полностью сосредоточены на следующем раунде. Забивать всегда приятно. Голы придают уверенности, но главное, что нам удалось хорошо сыграть и победить», — цитирует Рамуша пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0. Соперник «Бенфики» по четвертьфиналу станет известен позднее.