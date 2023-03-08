Павлюченко: Fan ID нужно убрать

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что не собирается оформлять карту болельщика (Fan ID).

«Послушайте, чтобы "Спартак" играл при четырех тысячах болельщиков — это никуда не годится! Мое мнение, вообще нужно Fan ID убирать. Для чего он нужен?

Футбол — это игра для миллионов людей. Все хотят смотреть. Даже те, кто приходит на стадион, должны получить удовольствие от футбола.

Я просто не делал паспорт болельщика, не знаю всю процедуру оформления — тяжело, долго это делается. Если бы это заняло 20 минут — проблем бы не возникло. А если три-четыре дня…

У каждого свои проблемы, работа, учеба. Я вообще не понимаю, для чего это. То, что болельщики не приходят — очень плохо. Я читал интервью футболистов, им это тоже не нравится», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика была обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.