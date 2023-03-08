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    В «Оренбурге» рассказали о возможном подписании Ондуа

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    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал возможное подписание полузащитника немецкого «Ганновера» Гаэля Ондуа.

    Гаэль Ондуа
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    Гаэль Ондуа

    «На данный момент мы не ищем футболистов. Посмотрим, как летом будут обстоять дела. Скажем так, Гаэля Ондуа оставили в шорт-листе.

    Летом будем комплектовать команду, и если нам нужна будет данная позиция, как вариант, мы рассмотрим камерунского игрока», — приводит слова Андреева Sport24.

    В текущем сезоне Ондуа провел за «Ганновер» два матча, в которых не отметился результативными действиями.

  • Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»
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    • Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России и занимался в академии «Локомотива» вместе с братьями Миранчуками, а позже играл за «молодежку» ЦСКА и пытался закрепиться в «Анжи».

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