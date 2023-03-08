Клаудиньо вернется в общую группу «Зенита» 9 марта

Полузащитникблизок к возвращению в строй.

По информации «Спорт-Экспресс», бразильский хавбек с российским паспортом, который из-за небольшого повреждения пропустил два первых официальных матча сине-бело-голубых после возобновления сезона, вернется в общую группу в четверг, 9 марта.

Хавбек присоединится к остальным футболистам, ведущим подготовку к встрече 19-го тура с «Химками», намеченной на воскресенье, 12 марта.

Не факт, что в этой игре натурализованный бразилец выйдет на поле, но велика вероятность, что он попадет в заявку команды Сергея Семака. При этом Клаудиньо должен появиться в составе питерцев 15 марта в кубковом матче с «Динамо».