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    Поттер: Сделаем все возможное для победы над «Боруссией»

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    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    «Это будет большая и захватывающая игра, шанс войти в восьмёрку лучших Лиги чемпионов. Это будет особенный вечер. Мы думаем о том, чтобы быть позитивными и попытаться выиграть встречу. Это большой вызов для нас. Мы взволнованы этим событием и с нетерпением ждём его начала.

    Безусловно, мы находимся под большим давлением, учитывая, что мы играем плей-офф Лиги чемпионов, и мы принимаем это. Матч в Дортмунде был особенным, и я уверен, что завтра на "Стэмфорд Бридж" будет то же самое. Мы с нетерпением ждём матча и возможности побороться за выход в следующий раунд.

    У нас было несколько игр, в которых мы могли забить больше одного гола, и нам нужно такое же выступление завтра вечером. Мы играем с топ-командой, которая находится в хорошем положении в лиге благодаря серии побед. Ребята находятся в хорошем состоянии и мотивированы. Мы хотим сделать всё возможное для победы», — приводит слова Поттера Football.London.

    Напомним, что первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Боруссии». Ответная встреча состоится во вторник, 7 марта, и начнется в 23:00 мск.

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