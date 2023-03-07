Паредес: Мы сняли Месси с вершины и он стал чувствовать себя комфортно

Полузащитники сборной Аргентинырассказал об отношении в национальной команде к форвардуво время чемпионата мира в Катаре.

«Мы стали относиться к Месси как к одному из нас, сняли его с вершины. Поэтому Лео стал чувствовать себя в сборной так комфортно. Этот момент стал ключевым для роста команды. Это самое важное из того, что есть сейчас.

Поэтому нам покорилось столько достижений, в этом, конечно, и большая заслуга Скалони. За нашу команду играют не только отличные футболисты, но и прекрасные люди», — приводит слова Паредеса TyC Sports.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира, в финале обыграв Францию. Лионель Месси был признан лучшим футболистом мундиаля.