Конте о матче с «Миланом»: Давление? Мы живём для таких игр

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал ответную игру с «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 8 марта в Лондоне.

«Давление? Мы живём для таких игр, мы живём для такого момента, потому что, когда давление растёт, это означает, что ваш уровень повышается.

Не забывайте, что в прошлом сезоне мы играли в Лиге конференций, а в этом сезоне мы играем в Лиге чемпионов. Мы выиграли нашу группу, первый матч мы проиграли со счётом 1:0, но у нас есть возможность завтра обыграть "Милан" и выйти в следующий раунд.

Мы должны быть готовы идти от игры к игре. Завтра препятствием будет "Милан", и мы должны обыграть их с преимуществом в два мяча, если хотим выйти в следующий раунд. Давление — это нормально, и мы должны уметь выступать под таким давлением», — приводит слова Конте talkSPORT.

Перед матчем букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму». Узнать, если у «шпор» шансы на победу, можно в прогнозах от LiveSport здесь и здесь.