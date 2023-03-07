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    Конте о матче с «Миланом»: Давление? Мы живём для таких игр

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал ответную игру с «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 8 марта в Лондоне.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Давление? Мы живём для таких игр, мы живём для такого момента, потому что, когда давление растёт, это означает, что ваш уровень повышается.

    Не забывайте, что в прошлом сезоне мы играли в Лиге конференций, а в этом сезоне мы играем в Лиге чемпионов. Мы выиграли нашу группу, первый матч мы проиграли со счётом 1:0, но у нас есть возможность завтра обыграть "Милан" и выйти в следующий раунд.

    Мы должны быть готовы идти от игры к игре. Завтра препятствием будет "Милан", и мы должны обыграть их с преимуществом в два мяча, если хотим выйти в следующий раунд. Давление — это нормально, и мы должны уметь выступать под таким давлением», — приводит слова Конте talkSPORT.

    Перед матчем букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму». Узнать, если у «шпор» шансы на победу, можно в прогнозах от LiveSport здесь и здесь.

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