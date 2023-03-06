Аллегри: Ни у кого в истории футбола не было такой ситуации, как у «Ювентуса»

высказался о поражении «Ювентуса» от «Ромы» (0:1) в матче 25-го тура Серии А.

«Мы должны были сделать больше в первом тайме, так как "Рома" начала давать свободу между линиями, но потом мы пропустили гол на пустом месте. Это футбол, мы заканчиваем побежденными.

Красная карточка явно не помогла. Ребятам нужно сохранять спокойствие. Это был сложный матч. Есть ощущение, что мир вокруг рушится, но мы можем перезагрузиться. Со стороны все любят говорить, но в истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у "Ювентуса" в этом сезоне.

Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу, которую мы проделали. Кен допустил ошибку, конец истории, он доставил команде проблемы. Он извинился. Это опыт.

Парни должны оставаться сосредоточенными. Мы должны финишировать в первой четверке, и на данный момент мы могли быть на втором месте», — цитирует Аллегри Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Рома» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ювентус» с 35 очками — на восьмой строчке.