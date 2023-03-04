Председатель правления «Рубина»: Слуцкий в хорошем смысле пиарил Казань и Татарстан

Председатель правления «Рубина»поделился мнением о бывшем главном тренере казанской команды

Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне не смогла сохранить место в РПЛ.

«Леонид Викторович — профессиональный тренер. Он достигал больших успехов и приводил к чемпионству клуб и в первенстве России. Он также тренировал зарубежные клубы и, как футбольный специалист, он настоящий профессионал.

Что касается результатов, которые есть на сегодняшний день, то могу сказать, что с тем составом, который у нас есть, мы должны выступать в премьер-лиге.

Касательно информационной составляющей, очень хорошо, что Леонид Викторович умел общаться с болельщиками, находить общий язык и в хорошем смысле делал пиар Казани и Татарстана. Это здорово! Поэтому хочу сказать большое спасибо и пожелать ему дальнейших успехов!

Будет ли нынешнее руководство и тренер столь же открытым? Да, это наша принципиальная позиция. Мы считаем, что футбол — это, в первую очередь, болельщики. Без них нет футбола. Поэтому чем более мы открыты, тем более интересны и доступны», — приводит слова Сафиуллина 'Татарстан-24'.

'Рубин' занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.