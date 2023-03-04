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    Председатель правления «Рубина»: Слуцкий в хорошем смысле пиарил Казань и Татарстан

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    Председатель правления «Рубина» Марат Сафиуллин поделился мнением о бывшем главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне не смогла сохранить место в РПЛ.

    «Леонид Викторович — профессиональный тренер. Он достигал больших успехов и приводил к чемпионству клуб и в первенстве России. Он также тренировал зарубежные клубы и, как футбольный специалист, он настоящий профессионал.

    Что касается результатов, которые есть на сегодняшний день, то могу сказать, что с тем составом, который у нас есть, мы должны выступать в премьер-лиге.

    Касательно информационной составляющей, очень хорошо, что Леонид Викторович умел общаться с болельщиками, находить общий язык и в хорошем смысле делал пиар Казани и Татарстана. Это здорово! Поэтому хочу сказать большое спасибо и пожелать ему дальнейших успехов!

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    • Будет ли нынешнее руководство и тренер столь же открытым? Да, это наша принципиальная позиция. Мы считаем, что футбол — это, в первую очередь, болельщики. Без них нет футбола. Поэтому чем более мы открыты, тем более интересны и доступны», — приводит слова Сафиуллина 'Татарстан-24'.

    'Рубин' занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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