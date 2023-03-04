ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоУнаследованный хаос. Как Хаби Алонсо оказался во главе тонущего «Байера»
  • 00:38
    • «Наполи» уступил «Лацио»
  • 00:26
    • Дортмундская «Боруссия» одолела «РБ Лейпциг» и вышла на первое место
  • 20:57
    • «Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче после возобновления сезона
  • 20:22
    • Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с Рублевым
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» не смог одолеть «Кадис»

    «Реал Сосьедад» — «Кадис»: счет 0:0, обзор матча

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Кадис
    В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» в родных стенах принимал «Кадис». Команды не смогли выявить сильнейшего.

    «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад»

    Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Кадис 0:0
    Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Алекс Солас, 81'), Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Диего Рико Сальгуэро, Мартин Субименди, Такефуса Кубо, Микель Мерино, Брайс Мендес (Давид Сильва, 61'), Микель Оярсабаль (Мохамед-Али Чо, 81'), Карлос Фернандес (Александр Сёрлот, 61') Кадис: Рохер Марти, Рубен Собрино, Тео Бонгонда (Иван Алехо, 62'), Феде Сан Эметерио (Серхио Гвардиола, 62'), Гонсало Эскаланте, Alex, Альфонсо Эспино, Фали Хименес (Хорхе Мере, 88'), Луис Эрнандес, Исаак Карселен, Херемиас Ледесма Предупреждение: Феде Сан Эметерио (53')

    Таким образом, после этой игры в активе «Реала Сосьедад» стало 44 очка и он занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе «Кадиса» 26 пунктов и 14-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «МЮ» разнесет «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.96
    •
  • ЦСКА обыграет «Сочи» четвертый раз в сезоне
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс 4 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Интер — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Труа — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры