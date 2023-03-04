«Реал Сосьедад» — «Кадис»: счет 0:0, обзор матча

«Реал Сосьедад» Фото: globallookpress.com
Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.
Футбол. Испания. Примера
Реал Сосьедад — Кадис 0:0
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Алекс Солас, 81'), Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Диего Рико Сальгуэро, Мартин Субименди, Такефуса Кубо, Микель Мерино, Брайс Мендес (Давид Сильва, 61'), Микель Оярсабаль (Мохамед-Али Чо, 81'), Карлос Фернандес (Александр Сёрлот, 61') Кадис: Рохер Марти, Рубен Собрино, Тео Бонгонда (Иван Алехо, 62'), Феде Сан Эметерио (Серхио Гвардиола, 62'), Гонсало Эскаланте, Alex, Альфонсо Эспино, Фали Хименес (Хорхе Мере, 88'), Луис Эрнандес, Исаак Карселен, Херемиас Ледесма Предупреждение: Феде Сан Эметерио (53')
Таким образом, после этой игры в активе «Реала Сосьедад» стало 44 очка и он занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе «Кадиса» 26 пунктов и 14-я строчка.