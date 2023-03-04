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    Артета: Невероятно счастлив, просто безумие

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета подвел итог матча против «Борнмута» (3:2), в котором его команда смогла добыть победу, уступая 0:2.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Невероятно счастлив. Просто безумие! Испытываю чувства счастья и радости. Горжусь игроками. Они не сдавались.

    Это всего лишь еще одна игра, очередные три очка. Выиграть три матча за неделю очень важно. Мы хотим оставаться на вершине как можно дольше. Впереди еще много матчей, но в этом и вся прелесть.

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    • Что касается матча с "Борнмутом", безумие началось с первой секунды. Мы старались и доминировали. Не получалось забить первый гол, но после него атмосфера изменилась.

    Я запомню этот день по нескольким причинам: мне понравилась инициатива, смелость, характер и то, как футболисты смогли сделать все возможное», — приводит слова Артеты BBC.

    «Арсенал» сохранил дистанцию с «Манчестер Сити» в 5 очков и лидирует в таблице АПЛ с 63 очками. «Борнмут» находится в зоне вылета (19) с 21 баллом на счету.

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