«Ахмат» — «Оренбург»: счет матча 3:1, обзор голов

Грозненскийпереигралсо счетом 3:1 в матче 18-го тура российской Премьер-лиги.

На голы Евгения Харина, Бернарда Бериши и Артема Тимофеева гости ответили точным ударом престижа в исполнении Дмитрия Воробьева.

Отметим, что «Оренбург» весь второй тайм играл в меньшинстве из-за удаления Михаила Сивакова.

Футбол. Российская Премьер-лига «Ахмат» (Грозный) — «Оренбург» (Оренбург) — 3:1 Голы: Харин, 11 — 1:0; Бериша, 45+3 — 1:1; Воробьев, 45+7 — 2:1; Тимофеев, 90+4 — 3:1.«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Харин, Швец, Тимофеев, Бериша, Олейников (Камилов, 88), Садулаев (Карапузов, 75), Агаларов (Ильин, 73).«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сиваков, Перес, Стаматов, Аюпов (Башич, 70), Капленко (Гойкович, 46), Вера, Марин (Ковалев, 46), Воробьев (Титков, 87), Мансилья (Эктов, 79).Предупреждения: Малых (9), Сиваков (24), Стаматов (35), Аюпов (47), Перес (59), Семенов (60), Гошев (62).Удаление: Сиваков (45).

Благодаря этой победе «Ахмат» набрал 29 очков и закрепился на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» осталось 25 пунктов и седьмая строчка.