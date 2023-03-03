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    Арбитр РПЛ Галимов: После матча «Спартака» понял — везде найдут

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    Арбитр РПЛ Роман Галимов вспомнил, как болельщики нашли его аккаунт в соцсетях после матча с участием «Спартака».

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    «Я почувствовал силу соцсетей после матча "Спартак" — "Уфа". Тогда понял, что везде найдут. Это был мой дебютный сезон в РПЛ. Вообще второй матч только. "Спартак" проиграл — 0:1.

    Там был эпизод, когда один из игроков "Спартака" в концовке матча упал в штрафной. Потом на первых полосах было, что я мало компенсированного времени добавил.

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    • Пришли люди и ко мне в комментарии. Уж не знаю, как они нашли мой профиль. Видимо, накопились эмоции — решили выплеснуть.

    Зачем мне такое? Я закрыл аккаунт и оставил для общения с семьей и друзьями», — приводит слова Галимова «Чемпионат».

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