Арбитр РПЛ Галимов: После матча «Спартака» понял — везде найдут

Арбитр РПЛвспомнил, как болельщики нашли его аккаунт в соцсетях после матча с участием

«Я почувствовал силу соцсетей после матча "Спартак" — "Уфа". Тогда понял, что везде найдут. Это был мой дебютный сезон в РПЛ. Вообще второй матч только. "Спартак" проиграл — 0:1.

Там был эпизод, когда один из игроков "Спартака" в концовке матча упал в штрафной. Потом на первых полосах было, что я мало компенсированного времени добавил.

Пришли люди и ко мне в комментарии. Уж не знаю, как они нашли мой профиль. Видимо, накопились эмоции — решили выплеснуть.

Зачем мне такое? Я закрыл аккаунт и оставил для общения с семьей и друзьями», — приводит слова Галимова «Чемпионат».