Анчелотти: «Реал» не заслуживал поражения в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала»прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

«Это была хорошая игра, напряжённая, с прессингом… и "Барселона" владела мячом только 40% времени. Мы хорошо выступили, но в последней трети нам чего-то не хватило. Их защита была очень плотной. Игра была похожа на ту, которую мы хотели показать, и дает уверенность в возвращении.

Мы должны повторить это в Барселоне. Мы довольны игрой, потому что контролировали ее. Но мы должны вернуться, а для этого, как я уже говорил, мы должны повторить этот матч». «Барселона» не заслужила сегодняшнюю победу, это очевидно.

Если мы повторим эту интенсивность, у нас будут шансы. Я не думаю, что «Барселона» повторит такую игру в обороне на Камп Ноу«, — приводит слова Анчелотти AS.

Ответный матч состоится 5 апреля на "Камп Ноу".