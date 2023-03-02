Нагорных рассказал, почему Кварацхелия не стал игроком «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Локомотива»рассказал, почему клубу не удалось подписать полноценный контракт с

Кварацхелия играл за «Локомотив» в 2019 году. В то время он принадлежал грузинскому клубу «Рустави».

«Он находился в "Локомотиве" в аренде, и клуб работал над тем, чтобы подписать контракт с Хвичей как с полноценным футболистом клуба. На тот момент даже совет директоров одобрил условия заключения этого контракта, но, по информации на тот момент генерального директора Василия Александровича Кикнадзе, агент Кварацхелии повел себя неправильно, и игрок оказался не в "Локомотиве", а в "Рубине".

Кто прав, а кто виноват в той ситуации — сейчас разобраться сложно. Условия были абсолютно рыночные.

Семин настаивал на его подписании? Юрий Павлович, безусловно, великолепный специалист. Он сразу же разглядел в Хвиче талант большого в будущем игрока и хотел, чтобы Кварацхелия продолжил карьеру у нас», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Напомним, летом 2022 года Кварацхелия перешел в «Наполи».