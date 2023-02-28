Журналист: «Ман Сити», ПСЖ, «Ньюкасл» и «Реалу» интересен Кварацхелия

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс сообщил об интересе к полузащитнику «Наполи»со стороны 4 клубов Европы.

«"Манчестер Сити" и "Ньюкасл" — два клуба Премьер-лиги, которые пристально следят за Кварацхелией. Он также привлек внимание "ПСЖ" и мадридского "Реала". Эдди Хау, в частности, считает Кварацхелию подходящим игроком, потому что он быстр, техничен и гармонично вписывается в схему 4-3-3.

"Наполи" не хочет продавать. Все так просто. И они определенно не хотят отпускать Осимхена и Кварацхелию за одно лето.

Кварацхелия пока не рассматривает возможность ухода из "Наполи". И идея о том, что он будет доступен за 50 миллионов фунтов, — это своего рода миф. Меня не удивит, если "Наполи" оценит его почти вдвое дороже.

Но это не тот случай, когда "Наполи" предлагает определенную цену. Они не хотят вступать в эти переговоры. Агент Кварацхелии изучает рынок в рамках обычной экспертизы. Нет сомнений, что у него будет масса вариантов летом. Но "Наполи" сейчас — идеальный клуб для Кварадоны», — написал Джейкобс.

Кварацхелия отыграл 20 матчей в Серии А, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Также у футболиста 6 матчей в Лиге чемпионов, где у него 2 гола и 4 ассиста.