ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен
    Все новости спорта

    Ломовицкий: Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Рубин ФНЛ — Первая лига Футбол России РФС
    Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Европы в Азию.

    Александр Ломовицкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Ломовицкий

    «Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова.

    Честно, не знаю, как будет лучше. Мне кажется, людям сейчас вообще стало менее интересно следить за тем, что происходит в футболе.

  • В. Березуцкий: Переход России в Азию — как минимум три шага назад
  • Читайте по теме

    • Конечно, организаторы пытаются подогревать ажиотаж новым форматом Кубка России, той же Медиалигой. Но это не совсем то», — сказал Ломовицкий в интервью «Спорт-Экспрессу».

    ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Уже известно, что национальная команда не сыграет в квалификации Евро-2024.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто фаворит в кубковом «Эль Класико»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • В первой плей-офф игре «Авангард» задерет планку результативности
  • «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Наполи» начнет без прелюдий
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Даллас — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.06
  • Экспресс дня 3 марта
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры