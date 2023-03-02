Ломовицкий: Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова

Полузащитник «Рубина»поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Европы в Азию.

«Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова.

Честно, не знаю, как будет лучше. Мне кажется, людям сейчас вообще стало менее интересно следить за тем, что происходит в футболе.

Конечно, организаторы пытаются подогревать ажиотаж новым форматом Кубка России, той же Медиалигой. Но это не совсем то», — сказал Ломовицкий в интервью «Спорт-Экспрессу».

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Уже известно, что национальная команда не сыграет в квалификации Евро-2024.