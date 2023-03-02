Клопп: «Ливерпуль» хорошо сыграл в обороне с «Вулверхэмтоном»

Главный тренер «Ливерпуля»дал комментарий после победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Знали, что это будет сложная игра. Были моменты, когда мы торопились. Во втором тайме нам просто нужно было надежно защищаться и продолжать создавать моменты. В целом сегодня вечером "Ливерпуль" хорошо сыграл в обороне. Али не пришлось делать эффектных сейвов, что было хорошо.

У нас был нокдаун в матче против "Реала" — мы очень хорошо провели первый тайм, а затем очень плохо начали второй. Сегодня мы выглядели намного стабильнее, мы должны продолжать в том же духе», — цитирует Клоппа BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» набрал 39 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 15-й строчке — 24 очка.