ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен
  • 01:14
    • «Марсель» по пенальти проиграл «Анси» и не смог выйти в полуфинал Кубка Франции
  • 01:06
    • «Ливерпуль» справился с «Вулверхэмптоном»
  • 00:50
    • «Тоттенхэм» не смог пройти «Шеффилд Юнайтед» в 1/8 Кубка Англии
  • 00:44
    • МЮ одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в Кубке Англии
  • 00:41
    • «Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Клопп: «Ливерпуль» хорошо сыграл в обороне с «Вулверхэмтоном»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Ливерпуль Вулверхэмптон
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Знали, что это будет сложная игра. Были моменты, когда мы торопились. Во втором тайме нам просто нужно было надежно защищаться и продолжать создавать моменты. В целом сегодня вечером "Ливерпуль" хорошо сыграл в обороне. Али не пришлось делать эффектных сейвов, что было хорошо.

    У нас был нокдаун в матче против "Реала" — мы очень хорошо провели первый тайм, а затем очень плохо начали второй. Сегодня мы выглядели намного стабильнее, мы должны продолжать в том же духе», — цитирует Клоппа BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» набрал 39 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 15-й строчке — 24 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет первое кубковое «Эль Класико»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • В первой плей-офф игре «Авангард» задерет планку результативности
  • «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Наполи» начнет без прелюдий
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Халл Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ницца — Осер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ФК Андорра — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры