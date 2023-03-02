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    Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен
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    «Челси» хочет приобрести защитника «Лейпцига»

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    «Челси» рассматривает возможность приобретения защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, сообщает The Times.

    Йошко Гвардиол
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    Йошко Гвардиол

    Лондонский клуб мог оформить трансфер хорватского футболиста еще прошлым летом.

    Несколько месяцев назад Гвардиол продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027 года. По данным источника, после сезона-2023/2024 отступные за Йошко будут 110 миллионов евро.

  • Дотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен
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    • В связи с этим «Челси» постарается выкупить 21-летнего защитника в этом году.

    Интерес к Гвардиолу также проявляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

    В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 28 матчей, в которых забил два гола.

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