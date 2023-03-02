«Челси» хочет приобрести защитника «Лейпцига»

рассматривает возможность приобретения защитника «Лейпцига», сообщает The Times.

Лондонский клуб мог оформить трансфер хорватского футболиста еще прошлым летом.

Несколько месяцев назад Гвардиол продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027 года. По данным источника, после сезона-2023/2024 отступные за Йошко будут 110 миллионов евро.

В связи с этим «Челси» постарается выкупить 21-летнего защитника в этом году.

Интерес к Гвардиолу также проявляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 28 матчей, в которых забил два гола.