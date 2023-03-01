Дзюба: Уверен, что Карпин вызвал бы меня на матч с Польшей

Нападающий «Локомотива»уверен, что главный тренер сборной Россиисобирался вызвать его на стыковой матч св квалификации ЧМ-2022.

«Тренер Карпин и Дзюба — это не Россия и сборная. Сборная России — что-то большее. Возможно, вы увидели бы меня в игре с Польшей. 99 процентов. Думаю, в решающих матчах он позвал бы меня. Я бы приехал и бился бы за свою страну. Нет ничего лучше, чем играть за свою страну. Я скучаю по гимну, по ощущениям внутри, по мурашкам, когда сердце замирает. И все равно, кто тренер и как он ко мне относится. Если он вызовет меня — приеду и буду играть.

Возраст? 34 года — Жиру 37, Ибрагимовичу 40… Не знаю, что в голове у Карпина, откуда я знаю, чего он хочет? Всех вызывает, видит, в футболе хорошо разбирается. Должен понимать, кто в порядке, кто нет.

Не знаю, по каким причинам не вызывает меня. Я в "Адане" сидел в запасе, с чего он должен был вызывать меня?

Он же вызывал осенью 2021-го. Однажды у меня не получилось приехать по семейным обстоятельствам. Вызывал, были моменты. Может, неприязнь какая-то ко мне осталась, не знаю. Все равно, честно. Если он меня вызовет в сборную, то я приеду как боевая единица. Сделаю все возможное, чтобы команда выиграла. Может, ему не нравится, что я буду требовательным, но я такой человек сам по себе. Для меня всегда важно побеждать. Даже дома стараюсь выиграть. "Главное не победа, а участие", — спасибо, не надо. Спортивная карьера у меня не за фантики. "А, завтра выиграем", — на тренировках мне это не надо, извините. Не потерплю. Может, поэтому я неудобный, токсичный. Но пусть скажут в лицо. А в лицо никто не говорит. Пусть попробуют. Вживую как-то по-другому себя ведут.

Еще раз повторю, что во время разговора я был открыт и честен, он тоже. Потом он собирает за кулисами журналистов и — опять же, странно — говорит по секрету всему свету (журналисты не сдадут, да?), что Дзюба настолько эгоистичен, настолько хочет побить рекорд Кержакова, что хочет со мной примириться. Это его цитата там, как говорят. Правда это или нет, каждый решает сам. Со своей стороны я был откровенен. После Хорватии, я думаю, он мог понять, что не хватало кого-то с характером, с лидерскими качествами, который не испугался быв тот момент.

Карпин сам сказал открытым текстом, что испугались. Он сказал, что они (футболисты) обкакались, боялись мяча, прятались, испугались. Никто из ребят не опроверг, а наоборот, подтвердили слова Карпина. С Польшей он понимал, что не хватало стоящих людей. Думаю, что вызвал бы меня.

Намеки были. Я же не просто так это говорю. Уверен на 99 процентов, что вызвал бы меня.

С Ираном с удовольствием сыграю. Да с любым соперником готов играть. Не буду лукавить, очень приятно стать самым результативным игроком сборной. Но если только я там нужен, если мы приезжаем поиграть, а не проверять кого-то.

Я не враг Карпину. Особенно в сборной России нам нечем мериться. Есть сборная, ради которой нам всем нужно стараться», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.