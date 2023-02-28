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    Месси: Благодарю всех, этот год был безумным для меня

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    Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал вручение ему приза игроку года по версии ФИФА.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Это прекрасно. Приятно быть в таком списке вместе с Бенземой и Килианом, которые провели выдающийся год. Для меня большая честь получить приз. Я хотел бы поблагодарить моих коллег, Скалони и Мартинеса, которые присутствуют здесь.

    Благодарю всех, этот год был безумным для меня. Я смог осуществить свою мечту после долгой упорной борьбы. Я хотел бы поблагодарить мою семью, аргентинский народ, который интенсивно прожил тот месяц. Передаю поцелуй своим детям. Пора спать», — приводит слова Месси Marca.

    35-летний Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. За семь матчей на мировом первенстве нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.

  • Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА
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    • Напомним, церемония наград The Best от ФИФА прошла в ночь на 28 февраля в Париже (Франция).

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