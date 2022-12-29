ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Лионель МессиЕврофутбол возвращается. Воссоединение Месси и Мбаппе, чемпионская гонка Ла Лиги и неустойчивый трон «Баварии»
  • 14:47
    • «Спартак» хочет подписать защитника сборной Марокко
  • 14:15
    • Вундеркинд Эндрик рассказал, почему выбрал перейти в «Реал»
  • 14:04
    • Мартинес может продолжить карьеру в «Ювентусе»
  • 13:38
    • Каманцев рассказал об отношении к предвзятому судейству и договорным матчам
  • 12:07
    • Матыцин прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в РПЛ
    Все новости спорта

    Колосков: Событие года — отстранение России из мирового футбола. Год шока и грустных перемен

    Футбол Сборная России Футбол России РФС ФИФА
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его шокировало отстранение от российского футбола.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Год очень тяжелый для всех нас. Событием года и разочарованием стала одна и та же новость — отстранение России из мирового футбола. Меня это мучает до сих пор. Это было для всех как снег на голову, потому что футбольных предпосылок не было никаких. Сплошная политика.

  • Источник в УЕФА: Переход России в АФК не изменит позицию ФИФА
  • Читайте по теме

    • Даже ничего позитивного в голову не идет. Год шока и перемен, грустных перемен. В этом году не могу выделить чего-то выдающегося», — приводит слова Колоскова Sport24.

    Напомним, Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» будет торопиться
  • «Сассуоло» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Матрасники» учинят разгром аутсайдеру
  • «Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • В разборках лидеров группы Чехия может уйти в отрыв
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс 29 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.46
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры