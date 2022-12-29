Колосков: Событие года — отстранение России из мирового футбола. Год шока и грустных перемен

Почетный президент РФСпризнался, что его шокировало отстранение от российского футбола.

«Год очень тяжелый для всех нас. Событием года и разочарованием стала одна и та же новость — отстранение России из мирового футбола. Меня это мучает до сих пор. Это было для всех как снег на голову, потому что футбольных предпосылок не было никаких. Сплошная политика.

Даже ничего позитивного в голову не идет. Год шока и перемен, грустных перемен. В этом году не могу выделить чего-то выдающегося», — приводит слова Колоскова Sport24.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.