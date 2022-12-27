Поттер: Нам пришлось держаться за победу, «Борнмут» навязал борьбу

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в матче 17-го тура АПЛ.

«Отдаю должное игрокам. После такого перерыва никогда не знаешь, как все пойдет.

В первом тайме мы хорошо сыграли. Отношение к делу было превосходным, футболисты старались изо всех сил.

Заслуженная победа. Нам пришлось держаться за нее, "Борнмут" навязал борьбу.

Для нашей команды это шаг вперед. Перед паузой мы были не в лучшей форме.

Но надо выжимать максимум из перерывов: все оценить, переосмыслить, дождаться возвращения травмированных. И мы сделали все, что в наших силах.

Я пока не знаю, насколько серьезна травма Риса Джеймса. Его мастерство очевидно, для нас это серьезная потеря. Скрестим пальцы», — сказал Поттер ВВС.