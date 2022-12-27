ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Онлайн
  • 22:34
    • Гол и ассист Хаверца принесли «Челси» победу над «Борнмутом»
    Все новости спорта

    Поттер: Нам пришлось держаться за победу, «Борнмут» навязал борьбу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Челси Борнмут АПЛ Футбол Англии
    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:0) в матче 17-го тура АПЛ.

    Грэм Поттер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Грэм Поттер

    «Отдаю должное игрокам. После такого перерыва никогда не знаешь, как все пойдет.

    В первом тайме мы хорошо сыграли. Отношение к делу было превосходным, футболисты старались изо всех сил.

    Заслуженная победа. Нам пришлось держаться за нее, "Борнмут" навязал борьбу.

    Для нашей команды это шаг вперед. Перед паузой мы были не в лучшей форме.

    Но надо выжимать максимум из перерывов: все оценить, переосмыслить, дождаться возвращения травмированных. И мы сделали все, что в наших силах.

    Я пока не знаю, насколько серьезна травма Риса Джеймса. Его мастерство очевидно, для нас это серьезная потеря. Скрестим пальцы», — сказал Поттер ВВС.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Результативность «Бернли» не подведет
  • «Бернли» — «Бирмингем». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Выезд в Казань поможет «Магнитке» прервать серию поражений
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • На льду ЦСКА питерцы отомстят за недавнее поражение
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Адмирал — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бенчич — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры