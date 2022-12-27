Венгерский журналист: Черчесов не планирует подписывать никого из РПЛ

Главный тренер «Ференцвароша»не заинтересован в подписании игроков из чемпионата России. Об этом сообщил венгерский журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос.

«Сейчас вряд ли можно себе представить, что "Ференцварош" подпишет российского футболиста. Все из-за высоких финансовых запросов футболистов из РПЛ. Например, по этой причине мы не видим сейчас Дзюбу в Венгрии. Как бы мы не хотели дуэт Дзюба — Черчесов, российский нападающий слишком дорог для "Ференцвароша".

Черчесов много раз говорил, что клуб не планирует подписывать никого из РПЛ. Российский специалист хотел бы подписать двух-трех качественны игроков европейского уровня, которые могут сразу принесут пользу.

"Ференцварош" старается усилить команду зимой, потому что клуб хочет подготовиться к летней квалификации ЛЧ. Российские футболисты для достижения целей в Европе, к сожалению, пока не входят в планы Черчесова», — приводит слова Борсоса Sport24.