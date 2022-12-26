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    Осинькин: Теперь не будет однозначной «легкой прогулки» в Азиатской конфедерации

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил перспективу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Переход российского футбола в АФК — сложный вопрос, в котором необходимо многое просчитать. В этом есть определенные риски: как скоро нас могут вернуть в УЕФА или не будет ли обиды у Европейской ассоциации, если мы выберем переход в Азию и, главное — ждет ли нашего участия сама АФК?!

    В финансовом плане участие в Азиатской лиге по сравнению с европейской — две большие разницы. Поэтому стоит вопрос практики международных игр. В экономическом плане некоторые наши клубы в минусе. Мы не владеем всей ситуацией и здесь нет однозначного мнения.

    Я увлекался только европейским футболом. Если смотреть как клубное участие в АФК, мы находимся на 11 месте и попасть в тройку нам будет сложно. Мы в этом сезоне не представляем себя наверху таблицы. Не про нас пока. Грубо говоря, не наша свадьба. Надо иметь в виду, что логистически это сверхсложный турнир и будет гораздо сложнее, чем европейский.

    Раньше мы действительно были выше азиатских команд, и они не представляли из себя сильного конкурента. Но стоит отметить: Япония, Южная Корея и Саудовская Аравия весьма достойно себя проявили на ЧМ. Теперь не будет однозначной "прогулки" в Азиатской конфедерации.

    При переходе в АФК минус от хороших покупок легионеров или хуже качеством не будет. Всем интересны международные матчи. Последнее время легионеры, которые к нам попадают, летать не бояться, приучены к расстояниям. Наши легионеры по два дня летают домой.

    Потеряем ли мы зрелищность? Понятно, что мы там не найдем Германию и Францию. Должны быть правильные ожидания от этого перехода. Мы должны себе ставить задачу, что не можем лишить определенного поколения футболистов возможности играть на международном уровне и в том числе попасть на чемпионат мира. В этом контексте всегда будет интерес. Не стоит удивляться, если он будет меньше, чем европейский. Касается и сборной команды, и клубного уровня.

    По сравнению с европейской лигой, мы не будет постоянно в конкурентноспособной среде. Но то, что имеем на сегодняшний день: нет официальных матчей сборной и нет клубного уровня УЕФА — это надо заменить.

    Лучше сменить матчами Азиатской конфедерации, чем не иметь ничего», — сказал Осинькин Sport24.

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