Клопп поделился эмоциями от победы сборной Аргентины в финале ЧМ

Главный тренервысказал мнение о финале чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 по пен.) и высоко оценил игру

«Это была действительно заслуженная победа, тяжёлая игра. После 80‑й минуты это был лучший финал, который я когда‑либо видел в своей жизни. Он был совершенно особенным.

Аргентина заслужила победу, я очень рад за них, они долго этого ждали.

Величайший футболист при моей жизни — Лионель Месси. То, как он играет в футбол в этом возрасте, должно дать нам всем представление о том, как долго футболисты могут выступать на высшем уровне.

Мы не должны закрывать книги слишком рано. Было радостью наблюдать за ним», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

В 7-ми матчах на чемпионате мира Месси забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.