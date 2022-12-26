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    Агент: Информация об интересе «Краснодара» к Эраковичу — фейк

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    Деян Йоксимович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Краснодар».

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    «Информация об интересе "Краснодара" — фейк. Это было актуально пару месяцев назад», — приводит слова агента Sport24.

    Ранее сообщалось, что «Краснодар» уже предлагал «Црвене Звезде» 6,5 миллиона евро за Эраковича, а также 50 процентов от последующей продажи игрока. На этот раз российский клуб готов заплатить еще больше.

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    • Кроме того, была информация о том, что в переходе 21-летнего Эраковича также заинтересован «Зенит».

    Эракович был в заявке сборной Сербии на ЧМ-2022, но не провел ни одного матча.

    В текущем сезоне Эракович провел за «Црвену Звезду» 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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