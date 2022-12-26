Агент: Информация об интересе «Краснодара» к Эраковичу — фейк

«Информация об интересе "Краснодара" — фейк. Это было актуально пару месяцев назад», — приводит слова агента Sport24.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» уже предлагал «Црвене Звезде» 6,5 миллиона евро за Эраковича, а также 50 процентов от последующей продажи игрока. На этот раз российский клуб готов заплатить еще больше.
Кроме того, была информация о том, что в переходе 21-летнего Эраковича также заинтересован «Зенит».
Эракович был в заявке сборной Сербии на ЧМ-2022, но не провел ни одного матча.
В текущем сезоне Эракович провел за «Црвену Звезду» 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.