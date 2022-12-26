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    Булыкин прокомментировал назначение Бердыева в «Сочи»

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    Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил перспективы главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева на новом посту.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Ни один человек не может сказать, получится у тренера в новой команде или нет. Вопрос в тех задачах, которые ставит руководство перед тренером.

    И последнее — как тренер будет работать с командой: будут ли новые трансферы или будет работать с тем, что есть.

    Приблизительно будет видно после зимней паузы, когда Бердыев поработает с командой, покажет своё видение игры. К концу сезона можно будет сделать какой-либо вывод по поводу тренера.

    Конечно, трёхгодичное отсутствие практики в РПЛ может сказаться. Ещё может сказаться, что нужных игроков не получится купить, а придётся работать с тем, что есть.

    Если всё будет так, как привык Бердыев, то вполне может быть хороший результат. Однако если что-то пойдёт не так, то могут быть соответствующие результаты», — сказал Булыкин Чемпионату.

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