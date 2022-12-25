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    Сычевой объяснил решение поменять фамилию на Писарский

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    Нападающий «Крылья Советов» Владимир Сычевой будет выступать под фамилией Писарский. Футболист рассказал о причинах такого решения.

    Владимир Сычевой
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    Владимир Сычевой

    «У меня отчим Писарский, он с детства, он меня воспитал. Я хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский. Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Думаю, в ближайшем будущем это произойдёт.

    Как долго нужно будет привыкать к новой фамилии? В любом случае придётся привыкать.

    Я уже говорил, это как с новым коллективом для меня, в который мне тяжело вливаться. Но это опыт.

    Думаю, нужно спокойно забить первый гол за "Крылья" и будет всё замечательно, — рассказал Сычевой в видео, опубликованном на YouTube-канале "Крыльев Советов".

    Напомним, что Сычевой перешел из "Оренбурга", в котором провел 15 матчей в нынешнем сезоне и забил 14 голов.

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