Роналдо: Сборная Бразилии провела отличный ЧМ, не хватило лишь более стратегического подхода

Бывший нападающий сборной Бразилииоценил выступление «селесао» на ЧМ-2022.

«Несмотря на вылет в четвертьфинале, сборная провела отличный чемпионат. Не хватило лишь более стратегического подхода после забитого мяча в матче с Хорватией.

Нужно научиться лучше распоряжаться преимуществом. Не следует непременно отдавать все силы ради второго гола.

Нужно использовать время, держать мяч, обеспечить его контроль, чтобы соперник просто бегал и терял веру в способность что-то изменить. Не хватало только этого.

Конечно, Неймар очень опечален вылетом, в том числе потому, что он сосредоточился на мундиале и хотел, наконец, стать чемпионом мира.

Понятно, что Неймар в данный момент глубоко разочарован и ему понадобится несколько недель, чтобы оправиться от этого, но я убежден, что он встанет на ноги и вернется еще сильнее, потому что он извлечет пользу из этого опыта.

Теперь ему грустно, и это нормально. Но он еще молод. В 31 год он еще легко может сыграть на следующем чемпионате мира (в 2026 году в США, Канаде и Мексике).

Сейчас он очень популярен в Бразилии, потому что он так хорошо отождествляет себя со своей национальной сборной, он всегда выкладывается на полную и за последние шесть месяцев сделал все, чтобы быть в отличной форме к этому чемпионату мира в Катаре.

Также впечатляющим было то, как он восстановился после травмы лодыжки в первой игре против Сербии. Против Хорватии он показал игру высшего качества.

Он остается важной частью национальной сборной. Я уверен, что он вернется еще сильнее за "Пари Сен-Жермен" и будет играть с новой силой. Неймар хочет выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ.

Габриэль Мартинелли, безусловно, ценный актив сборной, прекрасно развивается в "Арсенале" и показал свой потенциал на групповом этапе в Катаре.

Он обязательно будет блистать на ЧМ-2026. Мы очень рады за него. Что меня больше всего впечатляет, так это то, что он играет с большой страстью и уверенностью в себе», — рассказал Роналду изданию Apostagolos.

Также экс-форвард высказал мнение о том, кого бы он хотел видеть на месте наставника «селесао» Тите, который ушел в отставку после вылета из чемпионата мира.

«Я видел, как рассматривались имена Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы.

Не знаю, правда это или нет, но я думаю, что иностранный тренер не будет проблемой, на мой взгляд.

Я думаю, что это изменение может быть очень кстати. Было бы хорошей новостью увидеть на этой позиции Анчелотти или Гвардиолу», — сказал он.