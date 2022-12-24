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    • Роналдо о ЧМ-2022: Аргентина может и не играет в самый красивый футбол, но они играют с невероятной страстью и желание
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    Роналдо о ЧМ-2022: Аргентина может и не играет в самый красивый футбол, но они играют с невероятной страстью и желание

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    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о победе Аргентины на ЧМ-2022.

    Роналдо
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    Роналдо

    В финале турнира в Катаре «альбиселесте» обыграли сборную Франции — 3:3 (4:2 по пенальти). Лионель Месси оформил дубль.

    «Я бы солгал, если бы сказал, что с нетерпением ждал триумфа аргентинцев. Но я смотрю на футбол как на что-то романтическое…

    Аргентина может и не играет в самый красивый футбол, но они играют с невероятной страстью и желанием. Все аргентинцы играют и бьются вместе.

    И у них есть Лионель Месси, который может изменить ситуацию в любой момент, как он снова сделал в этом финале.

    У Месси было много выдающихся моментов на чемпионате, он спас свою страну несколько раз.

    Он очень умело перемещается между линиями, а стоит ему подобраться близко к чужой штрафной, его уже почти невозможно остановить. Он заслужил чемпионство!

    Перед началом чемпионата мира я надеялся на финал между Францией и Бразилией. Бразилия уже вылетела в четвертьфинале, но, по крайней мере, Франция оправдала мои ожидания.

    С самого начала они показали, что хотят снова стать чемпионами мира. В моих глазах они были большими фаворитами.

    Сборная Франции сильна по всем позициям. Им удалось без проблем компенсировать отсутствие многих игроков из-за травм, что вряд ли могла сделать какая-либо другая команда.

    Кроме того, у сборной Франции сильная защита, но и невероятный потенциал в атаке. Полузащита тоже крепка, и тот факт, что некоторые игроки отсутствовали из-за проблем со здоровьем, не мешал и не останавливал ритм французов.

    Это говорит о качестве этой команды» — заявил Роналдо Apostagolos.

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