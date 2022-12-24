Роналдо о ЧМ-2022: Аргентина может и не играет в самый красивый футбол, но они играют с невероятной страстью и желание

Бывший нападающий сборной Бразилиивысказался о победе Аргентины на ЧМ-2022.

В финале турнира в Катаре «альбиселесте» обыграли сборную Франции — 3:3 (4:2 по пенальти). Лионель Месси оформил дубль.

«Я бы солгал, если бы сказал, что с нетерпением ждал триумфа аргентинцев. Но я смотрю на футбол как на что-то романтическое…

Аргентина может и не играет в самый красивый футбол, но они играют с невероятной страстью и желанием. Все аргентинцы играют и бьются вместе.

И у них есть Лионель Месси, который может изменить ситуацию в любой момент, как он снова сделал в этом финале.

У Месси было много выдающихся моментов на чемпионате, он спас свою страну несколько раз.

Он очень умело перемещается между линиями, а стоит ему подобраться близко к чужой штрафной, его уже почти невозможно остановить. Он заслужил чемпионство!

Перед началом чемпионата мира я надеялся на финал между Францией и Бразилией. Бразилия уже вылетела в четвертьфинале, но, по крайней мере, Франция оправдала мои ожидания.

С самого начала они показали, что хотят снова стать чемпионами мира. В моих глазах они были большими фаворитами.

Сборная Франции сильна по всем позициям. Им удалось без проблем компенсировать отсутствие многих игроков из-за травм, что вряд ли могла сделать какая-либо другая команда.

Кроме того, у сборной Франции сильная защита, но и невероятный потенциал в атаке. Полузащита тоже крепка, и тот факт, что некоторые игроки отсутствовали из-за проблем со здоровьем, не мешал и не останавливал ритм французов.

Это говорит о качестве этой команды» — заявил Роналдо Apostagolos.