«Атлетико» договорился о переходе защитника «Лестера»

Мадридскийдоговорился о трансфере защитника «Лестера», сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, соглашение 26-летнего турецкого футболиста будет рассчитано до лета 2027 года.

Сеюнджю присоединится к «матрасникам» летом, после истечения контракта с «Лестером». «Атлетико» готов выкупить игрока в январе, если «лисы» дадут согласие.

Сеюнджю выступает за английский клуб с августа 2018 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 2 матчах «Лестера» и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 22 миллиона евро.