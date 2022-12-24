Капелло о ситуации Роналду: «Он сам виноват — повел себя высокомерно»

Экс-тренер сборной России, «Реала» и «Милана»высказался о выступлении на ЧМ-2022 вингера сборной Португалии

Накануне мундиаля португалец покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью Пирсу Моргану. На ЧМ-2022 он потерял место в стартовом составе. В 1/4 финала Португалия уступила Марокко (0:1).

«Он сам виноват. Учитывая то, чего он достиг в своей карьере, это не делает ему чести. Его уровень как игрока не обсуждается, но в моменте он повел себя высокомерно.

Ходил и предлагал себя другим командам, так и не найдя никого, кто бы поверил в него. Для команды он стал немного обузой», – сказал Капелло Corriere della Sera.

Как пишет The Times, нападающий близок к переходу в саудовский «Аль-Наср» на правах свободного агента после того, как он не смог найти себе клуб в Европе.